شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم بملعب الدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مباراة ودية، أمام فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويواجه فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر نظيره إنبى فى أفتتاح بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى والتى يستضيفها ستاد الدفاع الجوى فى تمام الساعة الثامنة مساءا .

وكان بيراميدز خسر أمام الزمالك فى نهائى بطولة كأس مصر بنتيجة ثلاثية نظيفة ، كما تعادل مع فريق شباب بلوزداد الجزائرى بهدف لكل فريق ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية .

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فيما يستعد سيراميكا كليوباترا لانطلاق دوري الدرجة الثانية و كان فريق سيراميكا كليوباترا خاض العديد من المباريات الودية في الفترة الماضية، والتي حاول خلالها هيثم شعبان المدير الفني للفريق تجربة أكثر من تشكيل وكذلك طريقة لعب، قبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.