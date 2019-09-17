شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وديًا استعدادًا لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز مباراة ودية، أمام فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، فى إطار استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويواجه فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر نظيره إنبى فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى والتى يستضيفها استاد الدفاع الجوى فى تمام الساعة الثامنة مساءً .

وكان بيراميدز خسر أمام الزمالك فى نهائى بطولة كأس مصر بنتيجة ثلاثية نظيفة، كما تعادل مع فريق شباب بلوزداد الجزائرى بهدف لكل فريق ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

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فيما يستعد سيراميكا كليوباترا لانطلاق دورى الدرجة الثانية وكان فريق سيراميكا كليوباترا خاض العديد من المباريات الودية فى الفترة الماضية، والتى حاول خلالها هيثم شعبان المدير الفنى للفريق تجربة أكثر من تشكيل وكذلك طريقة لعب، قبل انطلاق دورى الدرجة الثانية.