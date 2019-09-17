شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"الزمالك اليوم": وقعنا عقدًا مع "تذكرتى" لبيع تذاكر النادى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه وقع عقدًا مع شركة "تذكرتى" لبيع تذاكر مباريات الفريق الأبيض فى الموسم الجديد 2019-2020.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "وقعنا عقدًا مع شركة تذكرتى لبيع تذاكر الزمالك بالموسم الجديد، خاصة بعد النظام المبهر الذى ظهرت به بطولة أمم أفريقيا".

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ويواجه الزمالك النادى الأهلى الجمعة المقبل فى بطولة السوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.