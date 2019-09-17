شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ"الزمالك اليوم": وقعنا عقدًا مع "تذكرتى" لبيع تذاكر النادى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه وقع عقدًا مع شركة "تذكرتى" لبيع تذاكر مباريات الفريق الأبيض فى الموسم الجديد 2019-2020.
وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: "وقعنا عقدًا مع شركة تذكرتى لبيع تذاكر الزمالك بالموسم الجديد، خاصة بعد النظام المبهر الذى ظهرت به بطولة أمم أفريقيا".
ويواجه الزمالك النادى الأهلى الجمعة المقبل فى بطولة السوبر المحلي على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور لـ"الزمالك اليوم": وقعنا عقدًا مع "تذكرتى" لبيع تذاكر النادى بالموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.