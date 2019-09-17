شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن ودية أفريقية لمنتخب مصر فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليًا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وتابع المصدر أن الأقرب هو خوض وديتين أفريقيتين من المستوى الثانى والثالث من أجل منح فرصة للجهاز الجديد للتعرف على اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب، والاستعداد لمباريات الجولة الأولى الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويبدأ المنتخب مبارياته فى التصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2019 بمواجهتى مصر وكينيا، جزر القمر ومصر.

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كان إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمى وحال حدوثه سيظل القوام الأساسى معى".

وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.