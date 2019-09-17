مرتضى منصور يكشف.. تجربة جديدة لحضور مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقد مع شركة "تذكرتي" لتولي بيع تذاكر مباريات الزمالك في الموسم الجديد "إلكترونيًا"، مؤكدًا على ثقته في جماهير القلعة البيضاء.

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" صباح الثلاثاء: "توصلنا لاتفاق مع شركة تذكرتي لتولي بيع تذاكر مباريات الزمالك في الموسم الجديد".

وأضاف: "ستحضر الجماهير بأسبقية الحجز، ولن يكون هناك بلطجي في المدرجات لأن بيانات كل مشجع موجودة وهناك كاميرات حديثة في الملاعب لضبط أي مخالفات في الإستاد".

وأكمل: "رفضنا حجز التذاكر عن طريق شركة WE بعد الإعلان التي أساءت خلاله للزمالك، وفضَّلنا أن يكون مكتب الحجز في نادي الزمالك، وستكون منافذ البيع في القاهرة والإسكندرية".

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وتابع: "طريقة الدخول ستكون مثل حضور الجماهير لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيتم مراجعة بيانات المشجعين من قبل الأمن، وأطلب من الجماهير الالتزام وضبط النفس".

وأوضح: "سيتم تطبيق نظام تذكرتي بحضور الجماهير للمباريات بدءً من أول مباراة للزمالك في الدوري أمام الاتحاد السكندري، على أن تتولى وزارة الداخلية تأمين المباراة من خارج الملعب".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "جماهير الأهلي والزمالك التي ستحضر مباراة السوبر لمصري ستكون نموذجا محترما، ومستعد لحضور المباراة وسط جماهير الأهلي، قلب الأسد لا يخاف".

ويستعد الزمالك حامل لقب كأس مصر حاليًا لمواجهة الأهلي حامل لقب الدوري في مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف مشجع.

يُذكر أن الزمالك، وصيف النسخة الماضية للدوري المصري، سيستهل مشواره في المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في ختام منافسات الجولة الأولى.