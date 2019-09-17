مصيلحي يبدي ارتياحه رغم خروج السلة من بطولة الحريري

أبدى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ارتياحه لاداء فريق الفريق الاول لكرة السلة في بطولة الحريري لكرة السلة رغم الخروج من الدور نصف النهائي بعد الخسارة امام الرياضي اللبناني . وقال محمد مصيلحي المتواجد حاليا في لبنان لمتابعة بطولة الحريري : البطولة اثبتت اننا نمتلك فريق قوي في الوقت الحالي و لدينا جهاز فني على اعلى مستوى بقيادة الكابتن احمد مرعي و واضح اننا سنكون في جاهزية رائعة مع بداية الموسم والمنافسة كعادتنا على كل البطولات . مرعي و واضح اننا سنكون في جاهزية رائعة مع بداية الموسم والمنافسة كعادتنا على كل البطولات . وقال مصيلحي ان اهم مكاسب البطولة هي حالة التجانس الكبيرة التي ظهرت بين الاعبين والتفاهم مع الجهاز الفني والتي ستنعكس في البطولات القادمة .

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