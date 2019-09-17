

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تعاقد مع شركة "تذكرتي" لتنظيم دخول جماهير الفريق للمدرجات ببطولة الدورى في الموسم الكروي الجديد. أوضح مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين المباريات من الخارج ومن الداخل تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتنظيم عملية دخول الجماهير مشددا على أن الملعب يوجد به كاميرات المراقبة. من الخارج ومن الداخل تم التعاقد مع شركة أمن خاصة لتنظيم عملية دخول الجماهير مشددا على أن الملعب يوجد به كاميرات المراقبة. ووجه مرتضى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب إصراره على عودة الجماهير وإصدار تعليمات بذلك. الفتاح السيسي بسبب إصراره على عودة الجماهير وإصدار تعليمات بذلك. Advertisements أضاف: "تذاكر مباراة السوبر سيتم بيعها في القاهرة والاسكندرية بمنافذ بيع وذلك بعد المظهر الحضاري الذي شاهدته في لقاء بيراميدز بنهائي كأس مصر". اختتم: "قلبي قلب أسد لو أردت حضور مباراة السوبر والجلوس وسط جماهير الأهلي سأفعلها"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يزف خبر سار بشأن تنظيم دخول الجماهير للمدرجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.