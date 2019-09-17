رسميًا.. دي خيا يجدد تعاقده مع مانشيستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا تجديد عقد الدولي الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، فإن دي خيا سوف يستمر مع يونايتد حتى عام 2023، مع
وارتبط دي خيا بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني من قبل، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2020.
وشارك الحارس الإسباني في 367 مباراة مع يونايتد طوال 8 سنوات، وتوج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي مع الفريق.
وانضم اللاعب صاحب الـ28 عامًا، إلى مان يونايتد في صيف عام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 17 مليون جنيه إسترليني
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