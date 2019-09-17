فرج عامر لـ"الوفد": حسام حسن مستمر مع سموحة ولن ينتقل لتدريب المنتخب

في تصريح خاص للوفد اكد المهندس محمد فرج عامر ان حسام حسن مستمر في قيادة سموحة وانه لن ينتقل لتدريب منتخب مصر خلال المرحلة القادمة .

وقال المهندس محمد فرج عامر ان تصريحاته بشأن الموافقة على تدريب حسام حسن لمنتخب مصر : من الطبيعي ان اوافق على

تدريب حسام حسن لمنتخب مصر لان حلم اي مدرب هو قيادة المنتخب الوطني لكن لم يحدث ابدا اي اتصال من قيادات اتحاد الكرة بنا او بحسام حسن مثلما اكدت في تصريحات سابقة مشيرا الى ان حسام حسن سيكون هو المدير الفني لسموحة طوال الموسم المقبل بعدما قام بمجهود كبير في تجهيز فريق سموحة للموسم الجديد .

وقال المهندس محمد فرج عامر : لدينا طموحات كبيرة في الموسم المقبل و سنعيد هيبة فريق سموحة في المواسم السابقة التي كان فيها سموحة احد فرسان المقدمة دوما وهو ما نسعى لتكراره في الموسم المقبل بعد كبوة الموسم السابق .