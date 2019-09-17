ميسي يزين قائمة برشلونة لمواجهة بروسيا دورتموند

انضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، إلى قائمة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعاد ليونيل ميسي للقائمة ليتأكد استعداده للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات، بعدما غاب منذ انطلاق الموسم بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: تير شتيجين، نيلسون سيميدو، جيرارد

بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، توديبو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، لينجليت، موسى واجي، جريزمان، ألينا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، إينكي بينا، كارليس بيريز، أنسو فاتي.