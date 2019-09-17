ريال مدريد ويوفنتوس في معركة لخطف موهبة توتنهام الجديدة

استقطب موهبة توتنهام الجديدة النظرات من جميع أنحاء أوروبا على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث يقال إن عمالقة القارة “ريال مدريد ويوفنتوس” يخوضون معركة من أجل التوقيع مع “تروي باروت” في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ 17 عامًا تمت مقارنته بمواطنه “روبي كين”، أسطورة منتخب جمهورية آيرلندا، ونجم ليدز يونايتد وتوتنهام وليفربول الأسبق، والذي قدم أفضل مستوياته على ملعب وايت هارت لين شمال لندن.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن إمكانات باروت لم تمر دون أن يلحظها أحد، حيث كان كلاً من ريال مدريد، ويوفنتوس وبايرن ميونيخ يراقبونه عن كثب هذا العام.

ولم يشارك باروت حتى الآن في مباراة رسمية مع فريق توتنهام الأول، لكنه ظهر مؤخراً لأول مرة مع منتخب بلاده تحت 21 سنة، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين له.

على الرغم من ضم باروت في قائمة توتنهام لدوري أبطال أوروبا، فقد حث المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو على التحلي بالصبر وتوخي الحذر مع اللاعب.

وقال المدير الفني لتوتنهام: “أعتقد أن هناك تقدم، لأنه حظى بفرصة المشاركة في تحضيرات ما قبل الموسم”.

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وأضاف: “يتدرب الآن مع الفريق الأول. لكنني أعتقد أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت، ونحن بحاجة إلى الهدوء. لا يمكننا وضع اسمه في دائرة الضوء كل يوم لأننا لن نساعده عن طريق القيام بذلك. إنه لا يزال شاب”.

وأكمل: “أفضل طريقة لمساعدته هي أن تكون هادئًا. من الأفضل أن يشارك باستمرار مع فريق الشباب. وفي بعض الأحيان سوف يتدرب معنا، هذا جيد”.

واختتم: “إذا مارسنا ضغوطًا كبيرة عليه، سندفعه لارتكاب الأخطاء وهذا ما لا نريده”.

يمكن أن يكون الظهور الأول لباروت مع الفريق الأول لتوتنهام ضد كولتشستر يونايتد، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كاراباو)، يوم 25 القادم من الشهر الجاري.