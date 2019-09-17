رياضة | موعد مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند مباشر عبر beIN SPORTS HD 3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند مباشر عبر beIN SPORTS HD 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال
تبدأ مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتشامبونزليج هذا الموسم، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري.
ويذكر أن ملعب سيغنال إيدونا بارك، الذي يستضيف موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند، هو ملعب الأخير وقد تم إفتتاح في عام 1972، ويسع الملعب إلى نحو 81 ألف مشجع.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال
تنقل كل مباريات دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية عبر قنوات بي إن سبورتس، والتي أكدت أن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند سوف يتم نقلها عبر قناة BeIN SPORTS HD2، وسيتولى مهمة التعليق على مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند
تنتظر جماهير برشلونة الأخبار السارة قبل مباراة برشلونة ودورتموند في دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع بأن تشهد تلك المباراة عودة نجم البلوجرانا، ليونيل ميسي، للمشاركة من جيدد في المباريات، وبكل تاكيد فإن تواجد ميسي في قائمة برشلونة قبل لقاء بروسيا دورتموند سيجعل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مجبر على الدفع بالبرغوث في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني، والذي من المتوقع بأن يأتي على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيرشتيجن خط الدفاع: لينجيه، جيرار بيكيه، آلبا، سيميدو خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر ميلو خط الوسط: ميسي، لويس سواريز، أنطوان جريزمان