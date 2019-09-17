رياضة | موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي مباشر عبر beIN SPORTS HD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 17 / 9 / 2019| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي مباشر عبر beIN SPORTS HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه كل أنظار متابعي ومحبي الكرة الأوروبية، نحو ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا، حيث موعد مباراة ليفربول ونابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، ويطمح كلا الفريقين، سواء صاحب الأرض أو الضيف، في أن يحققا نتيجة إيجابية خلال المباراة الأولى لهما في دور المجموعات، والتي تعطي دومًا دفعة معنوية للفريق في باقي مباريات دور المجموعات.



موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ليفربول ونابولي في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، وهذا على أرضية ملعب نابولي، والمعروف بإسم سان باولو، والذي تم إفتتاحه في عام 1958، ويسع نحو 78 ألف مشجع، سيكون أغلبهم متواجدين يوم الثلاثاء من أجل مشاهدة مباراة فريق المدينة نابولي أمام بطل أوروبا في الموسم الماضي، ليفربول.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي



تملك قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وبحسب ما تم ذكره في جدول بث المباريات على القناة، فإن مباراة ليفربول ونابولي سوف تذاع عبر قناة BeIN SPORTS HD1، وذلك برفقة إستوديو تحليلي مميز يضم نخبة من كبار نجوم التحيل في القناة، وهذا في الوقت الذي يتولى فيه المعلق القطري، يوسف سيف، مهمة التعليق على مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونابولي



في العادة، تكون مباريات مثل ليفربول ونابولي، هي مباريات خارج التوقعات، سواء على مستوى النتائج، أو حتى توقعات التشكيل، ولكن أغلب الصحف الأوروبية تتفق بأن تشكيل مباراة ليفربول ونابولي، سيكون على النحو التالي، حيث سيلعب يورجن كلوب تلك المباراة بنفس التشكيل الذي دخل به مباراة نيوكاسل الأخيرة، بإستنثاء تغيير واحد. Advertisements