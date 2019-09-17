رياضة | مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات ثنائي ليفربول الإنجليزي، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.



وذكرت التقارير، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر عشاق البلولجرانا في حالة تقديم موسم سئ في الموسم الحالي، حيث سيتم إقالة فالفيردي، والتفكير في التعاقد مع الألماني ييورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حاليًا "المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

وأضافت: " برشلونة يسعى للتعاقد أيضًا مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. Advertisements

وتابعت الصحيفة: "برشلونة يخطط للتخلص من فالفيردي في حالة عدم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم"، موكدة على أن كلوب هو أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني في النادي لبرشلونة.

ويتطلع ليفربول إلى تجديد عقد فان دايك، بالإضافة إلى مضاعفة راتبه السنوي، وستكون كلمة السر في النهاية عند فان دايك لحسم مصير.