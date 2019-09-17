رياضة | اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون

وكتب شوبير " ‫مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر‬

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة وجود بعض المفاجأت فيما يخص باقي أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري.

ويأتي إختيار مدير فني جديد للمنتخب المصري بعد خيبة الأمل التي خلفها المكسيكي خافيير أجيري وقيادته الفريق للخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية 2019.