رياضة | اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يتفق مع حسام حسن على الجهاز المعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " أن حسام حسن بات أقرب لتولي مسؤولية تدريب الفراعنة أكثر من أي وقت مضى خاصة ً بعد الجلسة المغلقة التي جمعته برئيس اللجنة الخماسية المؤقتة عمرو الجنايني للإستقرار على الجهاز المعاون.
وكتب شوبير " مفاجأة .. حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر
ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة وجود بعض المفاجأت فيما يخص باقي أعضاء الجهاز الفني للمنتخب المصري.
ويأتي إختيار مدير فني جديد للمنتخب المصري بعد خيبة الأمل التي خلفها المكسيكي خافيير أجيري وقيادته الفريق للخروج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الامم الافريقية 2019.
وتتطلع الجماهير إلى أن يقود الفراعنة مدير فني قادر على تحقيق لقب الكان الغائب منذ عام 2010 والوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2020.