رياضة | عاجل.. شوبير يكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق عن هوية المدير الفني المقبل لمنتخب مصر، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن أن المدرب القادم سيكون مصري بشكل نهائي.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" : "حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر‬". Advertisements

وكان قد توصل اتحاد الكرة المصري على اتفاق مع ايهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي، ولكن توقفت المفاوضات في الساعات الأخيرة بعد عدم الاتفاق على أسماء باقي الجهاز الفني مع جلال.

وأعلن اتحاد الكرة المصري السابق برئاسة هاني أبو ريدة عن إقالة خافيير اجييري من تدريب منتخب مصر بعد الخروج من دور ال16 خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي أقيمت على أرض الفراعنة.