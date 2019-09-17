رياضة | مفاجأة.. شوبير يعلن تفاصيل الاتفاق مع حسام حسن لتدريب الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. شوبير يعلن تفاصيل الاتفاق مع حسام حسن لتدريب الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مفاجئة عبر صفحته الرسميه على فيس بوك حول مدرب المنتحب الجديد خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وقال شوبير عبر صفحته :"‫مفاجأة حسام حسن يوافق على تدريب منتخب مصر دون جهازه الفني المعاون ويشترط وجود إبراهيم حسن ووليد بدر‬".

وكان قائد منتخب مصر السابق أحمد شوبير، صرح عبر برنامجه ملعب أون، حول مدرب المنتخب، قائلاً :"بعد الإختلاف مع إيهاب جلال حول الجهاز المعاون له، في هذه اللحظة هناك جلسة جارية مع حسام حسن وإبراهيم حسن مع عمرو الجنايني، وكل الأمور ممكن تختلف كل لحظة، لكن الكفة الآن أصبحت أرجح لـ حسام حسن" ".

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وجاء تأخر الاعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الإستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون، وهى الخطوة التى تفصل اتحاد الكرة عن تولى إيهاب جلال تدريب الفراعنة، بسبب إعتراض بعض المسؤولين على أسماء الجهاز الفنى ومطالبة البعض بوجود أسماء لها تاريخ أكبر على المستوى التدريبي والدولى ولكن يتمسك إيهاب جلال بشروطه واهمها أن يصطحب جهازه الفنى معه للتفاهم بينهما.

ويعد حسام حسن أحد النجوم فى تاريخ الكرة المصرية والهداف التاريخي للفراعنة وأيضاً ثانى أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب مصر بعد أحمد حسن عميد لاعبي العالم، ويقود العميد فريق سموحه منذ الموسم الماضي وكان قد حقق نتائج مميزة مع المصري خلال السنوات الماضية ودرب نادى الزمالك فى مناسبتين وأيضاً درب منتخب الأردن.

وإقترب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى من إنهاء ملف المدير الفنى لمنتخب مصر خلال ساعات، بإختيار أحد المرشحين لتدريب المنتخب الوطني الأول خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

