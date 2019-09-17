رياضة | نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الشاب الإسباني انسو فاتي لاعب فريق برشلونة مهدد بالغياب عن صفوف فريقه خلال الكلاسيكو المقبل أمام فريق ريال مدريد في الليجا خلال شهر أكتوبر القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إن انسو فاتي سيغيب عن الكلاسيكو اذا ذهب مع المنتخب الإسباني لكأس العالم للناشئين خلال الفترة المقبلة مع الماتدور.

ونجح فاتي في إثبات نفسه مع البارسا خلال المباريات الماضية، حيث نجح في تسجيل هدفين حتى الآن بالليجا أمام فريقي أوساسونا وفالنسيا، ودخل تاريخ الكامب نو كأول لاعب يسجل هدفين مع الفريق الأول في سن السادس عشر فقط من عمره.

وخطف اللاعب الإسباني الشاب الاضواء في ظل غياب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي.

وسوف يواجه فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم 27 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.