شكرا لقرائتكم ناشئات اليد يواجهن منتخب النيجر ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الثلاثاء ، منتخب ناشئات كرة اليد نظيره النيجر فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض الأخير .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدا الأربعاء مع غينيا قبل أن يحصل على راحة الخميس ، على أن يلتقى الجزائر الجمعة و الكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلا من ، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا اخصائية العلاج الطبيعى.

Advertisements

و اللاعبات مريم اسامة - امينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى ايمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.