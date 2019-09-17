شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لاعبتى جاية من السنغال شنطهم شايلاهم وهنكسب فى القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن لاعبيه مروا بحالة إرهاق كبيرة خلال رحلة السنغال والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف أمام جينيراسيون فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم:" لاعبو الزمالك أتوا للقاهرة مرهقين ، وحقائبهم هى من تحملهم وليس العكس كى يعلم الجمهور أن اللاعبين كانوا في رحلة شاقة".

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تابع رئيس الزمالك :" من يتحدث أن أن الزمالك خسر 2-1 ينظر إلى حالة الإرهاق التى كان عليها اللاعبين بسبب 18 ساعة سفر ورطوبة ، محدش يتكلم مع لاعيبتي والجهاز، مصر كلها تعلم أننا هنكسب في مصر 2 - 3 ".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الجمعة المقبلة فى بطولة السوبر على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.