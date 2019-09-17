شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبحث عن ودية للمنتخب في معسكر شهر اكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أنه يتم الإتفاق حاليا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أو اثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهر أكتوبر المقبل.

وتابع المصدر أن الأقرب هو خوض وديتين أفريقيتين من المستوي الثاني والثالث من أجل منح فرصة للجهاز الجديد للتعرف على اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب ، والاستعداد لمباريات الجولة الأولى الثانية للتصفيات المؤهلة ألى كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويبدأ المتخب مبارياته فى التصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2019 بمواجهتي مصر وكينيا، جزر القمر ومصر.

كان إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".

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وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية: "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.