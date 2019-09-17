شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : وقعنا عقدا مع شركة "تذكرتى" لبيع تذاكر الزمالك بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه وقع عقدا مع شركة "تذكرتى" لبيع تذاكر مباريات الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" وقعنا عقدا مع شركة "تذكرتى" لبيع تذاكر الزمالك بالموسم الجديد".

تابع رئيس الزمالك :" ستحضر الجماهير بأسبقية الحجز، ولن يكون هناك مخرب في المدرجات لأن بيانات كل مشجع موجودة وهناك كاميرات حديثة في الملاعب لضبط أي مخالفات في الإستاد"

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أكمل :" طريقة الدخول ستكون مثل حضور الجماهير لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، وسيتم مراجعة بيانات المشجعين من قبل الأمن، وأتمنى أن تلتزم الجماهير في المدرجات".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الجمعة المقبلة فى بطولة السوبر على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.