شكرا لقرائتكم خبر عن 22 هيئة لها حق حضور عمومية المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 25 أكتوبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور المهمة ومنها اختيار سكرتير للاتحاد بدلاً من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته.

وحدد المصارعة الجهات التى لها حق الحضور فى اجتماع العمومية، والتى يصل عددها إلى 22 هيئة عاملة وهى نادى طلائع الجيش، والمؤسسة العسكرية بالهايكستب، والمصرية للاتصالات، واتحاد الشرطة، مركز شباب بيلا، ونادى القنا الرياضى، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا، ومركز شباب بورسعيد، ونادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، ونادى 23 يوليو، الصيد، والأولمبى، والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية، الترسانة، البنك الأهلى، دكرنس، الشال والمنشية، مركز شباب الاستاد، المؤسسة العسكرية بالسويس، المؤسسة العسكرية بأسيوط، مليج بالمنوفية، الأقصر

كان أشرف حافظ المدرب السابق لكرم جابر، والذى فاز بمنصب سكرتير الاتحاد خلال انتخابات العمومية التى عقدت العام قبل الماضى، قد تقدم باستقالته لأسباب خاصة، وتم قبولها، على أن يتم اختيار البديل فى العمومية التى تقام أكتوبر المقبل.