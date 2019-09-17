شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قبل تحدى "ميتشو وفايلر".. ماذا فعل المدربين الأجانب فى أول قمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الأهلى والزمالك، التى ستجمع بينهما فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 ألاف مُشجع لكلا الفريقين، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، تشهد مباراة السوبر تحدى كبير حيث يعد اللقاء الديربى الأولى للثنائى الصربى ميتشو فى قيادة الزمالك والسويسرى رينيه فايلر فى قيادة الأهلى، ويستعرض ”الخليج 365” نتائج المدربين الأجانب فى سنة أولى قمة خلال الألفية الجديدة قبل مباراة السوبر المقبلة.

- أوتوفيستر يفوز بالقمة الأولى مع الزمالك

كان موسم 1999 – 2000، أول موسم للألمانى أوتوفيستر مع الزمالك، وفاز معه الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ثنائية الأبيض بشير التابعى وإسماعيل كوليبالى، ليحقق أوتوفيستر الفوز الأول له فى القمة.

- جوزيه يخسر أول قمة له مع الأهلى

فيما شهد لقاء القمة فى الدور الثانى بين الأهلى والزمالك موسم 2001 – 2002، فوز الأبيض بهدفين سجلهما حازم إمام مقابل هدف سجله علاء إبراهيم للأبيض، وكانت المباراة هى أول قمة رسمية يخوضها البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى فى تاريخه أمام أوتوفيستر مدرب الفريق الأبيض وقتها.

- كابرال يتعادل للزمالك فى أول قمة

وفى شهد موسم 2002-2003، تعادل الزمالك مع الأهلى فى مباراة الدور الأول، بهدفين لكل فريق، وكان يتولى القيادة الفنية للزمالك وقتها البرازيلى كابرال فى أول لقاء قمة له مع الأبيض.

- دراجوسلاف يخسر القمة الأولى مع الزمالك

فيما هُزم الصربى دراجوسلاف الشهير بـ "ستيبانوفيتش"، فى القمة الأولى له مع الزمالك، موسم 2004 – 2005، فى الدور الأول فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما فاز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- كاجودا يتعادل سلبيا للزمالك فى القمة الأولى

وتعادل الزمالك سلبيا مع الزمالك فى الدور الأول من الدورى الممتاز، موسم 2005 – 2006، وكان يقود الزمالك وقتها البرتغالى مانويل كاجودا.

- هنرى ميشيل يحقق الفوز للزمالك فى أول قمة

شهد موسم 2006 – 2007، فوز الزمالك على الأهلى بهدفين دون رد، سجلهما تامر عبد الحميد وجمال حمزة، وكان يقود الأبيض وقتها الفرنسى هنرى ميشيل.

- رود كرول يُهزم فى أول قمة له مع الزمالك

هُزم الزمالك بقيادة رود كرول الذى تولى قيادة الفريق لأول مرة وقتها أمام الأهلى فى الدور الأول من موسم 2007 – 2008، بهدف دون رد، احرزه محمد أبوتريكة.

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- هولمان يخسر مع الزمالك أول قمة فى دورى أبطال أفريقيا

خلال نسخة دورى أبطال أفريقيا، عام 2008، هُزم الزمالك من الأهلى بهدفين مقابل هدف، وكان يقوده الألمانى راينر هولمان، لأول مرة فى القمة.

- دى كاستال يتعادل مع الزمالك فى أول قمة مع الأهلى

تعاقد الزمالك مع السويسرى ميشيل دو كاستال، فى الدور الثانى من دور موسم 2008 – 2009، ليتعادل سلبيا مع الأهلى فى أول قمة له مع الفريق.

- فييرا يتعادل فى القمة الأول له مع الزمالك

تولى البرازيلى فييرا، قيادة الزمالك وكانت أول مباراة قمة له مع الفريق أمام الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2012، فى دور المجموعات، وتعادل الفريقين ايجابيًا بهدف لكل فريق.

- جاريدو يتوج بالسوبر المصرى مع الأهلى فى القمة الأولى

قاد الإسبانى جاريدو الأهلى للفوز والتتويج بلقب السوبر المحلى، بعد الفوز على الزمالك وكانت أول مباراة قمة له مع الأحمر، وذلك بركلات الجزاء الترجيحية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

- فيريرا يُهزم مع الزمالك فى أول قمة أمام الأهلى

رغم مسيرة البرتغالى فيريرا الناجحة مع الزمالك، إلا أنه هُزم فى أول مباراة قمة أمام الأهلي موسم 2015، بهدفين دون رد.

- مارتن يول يتعادل مع الأهلى فى القمة الأولى

تعادل مارتن يول، فى أول مباراة قمة له مع الأهلى أمام الزمالك، سلبيًا فى موسم 2016، بالدورى الممتاز.

- إيناسيو يُهزم مع الزمالك فى أول قمة

هُزم الزمالك من الأهلى بهدفين دون رد، فى موسم 2017، وكان يقود الفريق وقتها البرتغالى إيناسيو.

- تعادل جروس ولاسارتى فى سنة أولى قمة

فيما شهدت مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الأول من الدورى الممتاز للموسم المنقضى، وجود اثنين من المدربين لأول مرة فى القمة، حيث تولى السويسرى كريستيان جروس، قيادة الأبيض قبل أن يرحل عن تدريب الفريق بنهاية مايو الماضى، فيما تولى الأورجويانى مارتن لاسارتى، قيادة الأحمر وقتها قبل أن يرحل عن قيادة الفريق عقب الخروج من بطولة كأس مصر والهزيمة من بيراميدز فى دور الـ16 بالبطولة، وكان الثنائى يقودان القطبين لأول مرة فى مباراة قمة وقتها.