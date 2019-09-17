شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يرفض الراحة فى الزمالك ويستعد للسوبر بعد رحلة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة سلبية بعد رحلة العودة الشاقة من السنغال عقب مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى ذهاب دورى الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الفريق السنغالى بهدفين دون رد.

ويخوض الزمالك اليوم، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد بقوة لمواجهة الأهلى فى السوبر المحلى، بالمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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وكان ميتشو قرر بداية الاستعداد لمواجهة المارد الأحمر، من السنغال، حيث خاض الفريق تدريباته الجماعية يوم الأحد بحديقة فندق الإقامة فى العاصمة السنغالية داكار، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة.