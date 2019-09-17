شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تشعل السوشيال ميديا لدعم الفارس الأبيض قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الزمالك، على دعم فريقها بشتى الطرق، وحثهم على تحقيق الفوز أمام النادى الأهلى، فى المباراة المقرر أن تجمعهما يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، واقتناص لقب السوبر المحلى.

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جماهير الأبيض أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبت لاعبى فريقها بتحقيق الفوز واقتناص لقب السوبر المحلى، لتصبح البطولة الثانية فى أقل من 10 أيام، حيث نجح الفارس الأبيض فى التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد قبل الماضى، على استاد برج العرب.

واشعلت الجماهير البيضاء، مواقع السوشيال ميديا، من أجل دعم فريقها وحثهم على تحقيق الفوز على المارد الأحمر، من أجل تعويض الخسارة فى الديربى الأخير بهدف دون رد، والذى جمعهما فى نهاية مسابقة الدورى المنصرم، وتوج به الأهلى.