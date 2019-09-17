أخبار سارة في برشلونة بشأن ميسي

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

ليونيل ميسي في تشكيلة برشلونة في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء مع بوروسيا دورتموند بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق.



لعب كابتن برشلونة آخر مرة في يوليو خلال كأس أمريكا للأرجنتين وغاب عن افتتاح أربع مباريات في برشلونة.

لقد تخطى ميسي الفريق الطبي ليعود بعد جلسة التدريب يوم الاثنين.

وفاز برشلونة في مباراتين فقط من بين أربع مباريات بالدوري الأسباني بدونه.

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تم ضم انستو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا ، إلى تشكيلة الفريق بعد هدفين ومساعدته في الدقيقة 116 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المعروف أن ميسي هو يائس لإضافة كأس أوروبي آخر إلى مجموعته ، وقد عمل بجد للعودة إلى أرض الملعب في سينجال بارك مساء الثلاثاء.

لم يتم تضمينها في تشكيلة الفريق ، على الرغم من أنه لا يزال يتعافى من يد مكسورة ، في حين تم استدعاء كلا منكارسلوس بيريز وفاتي المذكورين أعلاه للقيام برحلة إلى دورتموند.

قائمة الفريق الكاملة هي كما يلي حارس المرمى: تير شتيجن ، نيتو، ايناكي ،سميدو ، بيكي ، توبيدو، لينجليت، واجو، ألبا ، جونيورلد فيلدرز: راكيتيتش ، بوسكيتس ، آرثر ، ألينا ، روبرتو ، دي يونغ ، فيدال فورواردز: سواريز ، ميسي ، غريزمان ، بيريز ، فاتي