شكرا لقرائتكم اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد المصارعة 25 أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 25 أكتوبر المقبل ، لمناقشة بعض الامور الهامة ومنها اختيار سكرتير للاتحاد بدلا من أشرف حافظ الذى تقدم باستقالته.

وحدد المصارعة الجهات التى لها حق الحضور فى اجتماع العمومية ، و التى يصل عددها إلى 22 هيئة عاملة وهى نادى طلائع الجيش ، و المؤسسة العسكرية بالهايكستب ، و المصرية للاتصالات ، و اتحاد الشرطة ، مركز شباب بيلا ، و نادى القنا الرياضى ، نادى المؤسسة العسكرية بالمنيا ، و مركز شباب بورسعيد ، و نادى المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية ، و نادى 23 يوليو ، الصيد ، و الاولمبى ، و المؤسسة العسكرية بالإسكندرية ، الترسانة ، البنك الأهلى ، دكرنس ، الشال والمنشية ، مركز شباب الاستاد ، المؤسسة العسكرية بالسويس ، المؤسسة العسكرية بأسيوط ، مليج بالمنوفية ، الاقصر

كان أشرف حافظ المدرب السابق لكرم جابر، والذى فاز بمنصب سكرتير الاتحاد خلال انتخابات العمومية التى عقدت العام قبل الماضى، قد تقدم باستقالته لأسباب خاصة، وتم قبولها، على أن يتم اختيار البديل فى العمومية التى تقام أكتوبر المقبل.