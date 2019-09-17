شكرا لقرائتكم خالد جلال: طالبت بعودة شيكابالا للزمالك قبل ضمه للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف خالد جلال في تصريحات لقناة اون سبورت ، أنه وافق علي الفور عندما عرض عليه انضمام المغربي أشرف بن شرقي ، كما طالبت بشراء إسلام جابر لأنه لاعب مميز وسيفيد الزمالك في العديد من المراكز .
وأشار المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إلي أنه أصر علي انضمام إمام عاشور من المحلة لأنه مستقبل الفريق الأبيض ، مؤكداً أنه تمسك باستمرار بحازم إمام ضمن صفوف الفريق .
وقال خالد جلال: "رئيس نادي الزمالك لم يتدخل في التشكيل طول فترة عملي من قريب أو بعيد، وأول مكالمة تلقيتها منه كانت بعد مباراة الأهلي"
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