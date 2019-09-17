شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : لو عايز أقعد مع جمهور الأهلي في السوبر هقعد.. أنا قلبي قلب أسد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يستطيع الجلوس بجوار جماهير الأهلى فى مباراة السوبر المقرر لها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" لو عايز أقعد جنب جمهور الأهلي في السوبر هقعد أنا قلبي قلب أسد". ويواجه الزمالك نظيره الأهلى الجمعة المقبلة فى بطولة السوبر على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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