فوز النصر وبني ياس في السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم النصر أولى مواجهاته في مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة بفوزه على ضيفه الجزيرة 99 - 70 أمس الأول، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي نفس المجموعة فاز بني ياس على الوحدة 80 - 75.

يذكر أن مسابقة كأس الاتحاد لفرق الرجال هي مسابقة مؤجلة من الموسم الماضي، وتم تأجيلها، بسبب مشاركات المنتخب، وتم تقسيم فرقها على مجموعتين الأولى ضمت النصر، بني ياس، شباب الأهلي، الوحدة، والجزيرة، فيما تضم المجموعة الثانية الوصل، الشارقة، العين، الظفرة، والبطائح.

يختتم الدور التمهيدي الاثنين المقبل، يعقبه منافسات الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب، ثم الدور نصف النهائي، على أن تختتم المسابقة يوم 9 أكتوبر المقبل.