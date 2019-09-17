«نادي رياضات الدفاع» ينظم بطولة الشارقة الدولية للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تنظيم النسخة الأولى لبطولة الشارقة الدولية المفتوحة للكاراتيه، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتقدم مجلس إدارة النادي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، للدعم اللامحدود والثقة الغالية التي مهدت لإقامة البطولة، وإلى راعي البطولة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتقام البطولة بإشراف مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للكاراتيه.

وتوجه أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، والأمين العام عيسى هلال الحزامي، ولاتحاد الإمارات للكاراتيه للدور الكبير في استضافة البطولة التي تتطلع أسرة النادي إلى أن يشكل تنظيمها إضافة نوعية لنجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم البطولات الدولية الكبرى، كما توجه بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي للاستعداد للمساهمة في تنظيم البطولة، مؤكداً أن ذلك ليس بالأمر الغريب على اتحاد الكاراتيه، متمنياً أن يكون لأبطال الإمارات الدور الأبرز في إثراء المنافسات.

وأكد العويس أن اللجنة المنظمة تسعى لأن تكون البطولة نقطة مضيئة امتداداً للنجاح الباهر الذي تحقق خلال استضافة وتنظيم بطولة غرب آسيا للكاراتيه مطلع العام الحالي من خلال الاستعداد المبكر والوصول للجاهزية التامة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً أن الكثير من الجهات الرياضية واللاعبين أبدوا استعدادهم ورغبتهم بالمشاركة في البطولة حتى قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

بدوره قال محمد عبدالله بورحيمة عضو مجلس إدارة النادي إنه تم اعتماد التوقيت الرسمي لإقامة المنافسات وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل، وتقام في القاعة الرياضية لنادي الحمرية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تتوقع مشاركة 600 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، وأنه سيتم توفير جميع مقومات إقامة البطولة، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة بصدد اعتماد اللجان المشرفة، مؤكداً أن البطولة ستنقل على عدد من القنوات الفضائية الرياضية المحلية وكذلك العربية والدولية.