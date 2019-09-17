شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ميدالية لجوجيتسو الإمارات في لوس أنجلوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل أبطال الإمارات حصدهم للميداليات لليوم الثاني على التوالي في الجولة الثالثة من النسخة الخامسة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، واختتموا مشاركتهم في البطولة بيومها الثاني أمس الأول بحصد 8 ميداليات، عبارة عن ذهبيتين، و3 ميداليات فضية، و3 برونزيات، ليرفع لاعبو الإمارات رصيدهم الإجمالي في البطولة إلى 51 ميدالية ملونة تتوزع على 20 ذهبية، و16 فضية، و15 برونزية.فقد فاز بالذهب في اليوم الختامي، أمس الأول، كل من وديمة اليافعي في وزن 49 كجم عن جدارة واستحقاق بعد نزالات عنيفة تغلبت فيها على كل منافساتها الأمريكيات وسط تشجيع حماسي كبير في المدرجات.فاز محمد كرم حسن بالذهبية في وزن 62 كجم للحزام البني لفئة «الأساتذة 2» فيما فاز بالفضيات كل من عبدالله المرزوقي في وزن 85 كجم، وأحمد عمر تحت 120 كجم، ومحمد العمري في وزن تحت 94 كجم، وأحرز البرونزيات الثلاث كل من مها الهنائي في وزن 95 كجم، وعلي الكعبي في وزن 69 كجم، وراشد الكعبي في وزن تحت 120 كجم.و حضر جانباً من المنافسات وتوج الفائزين محمد الكويتي القائم بأعمال قنصل دولة الإمارات بلوس أنجلوس، وطارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام، وخالد الهنائي مدير الإدارة التشغيلية بنادي الوحدة المشرف على أكاديمية الجوجيتسو بالنادي، و جوستافو مودجاري رئيس الاتحاد الأمريكي للجوجيتسو، ونخبة من مسؤولي وأساطير الجوجيتسو في العالم.ومع اسدال الستار على المنافسات في البطولة نجح لاعبو البرازيل في تصدر المنافسات على مستوى الدول المشاركة برصيد 19240 نقطة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المضيفة في المركز الثاني برصيد 17980 نقطة، وحلت الإمارات في المركز الثالث برصيد 10020 نقطة، والمكسيك في المركز الرابع برصيد 2120 نقطة، ثم كندا في المركز الخامس برصيد 520 نقطة.وعلى مستوى جدول ترتيب الأكاديميات حققت أكاديمية أتوس البرازيلية الصدارة، و حلقت بالمركز الأول برصيد 6160 نقطة، وجاءت أكاديمية نادي الوحدة في المركز الثاني برصيد 5200 نقطة، ثم أكاديمية أليانز البرازيلية في المركز الثالث برصيد 3520 نقطة، وأكاديمية جي أف تيم البرازيلية في المركز الرابع برصيد 3160 نقطة، وأكاديمية شيك مات الأمريكية في المركز الخامس برصيد 3140 نقطة.هذا وأكد جوستافو مودجيرو، رئيس الاتحاد الأمريكي للجوجيتسو، الشريك المحلي لشركة(IVI) المنظمة للبطولة الذراع التنظيمي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو لجولات أبوظبي جراند سلام، أن الجولة الثالثة بمدينة لوس أنجلوس نجحت تنظيمياً وفنياً وتحكيمياً، وأن الفارق بين النسخة الأولى للبطولة في لوس أنجلوس والتي أقيمت على الصالة نفسها «سوزا باسيفيك» منذ 5 سنوات والنسخة الخامسة هائل، في ضوء أعداد لاعبي الحزام الأسود المشاركين الذين زاد عددهم عن 150 لاعباً و لاعبة من مختلف دول العالم، وفي ضوء المستوى الفني الذي ارتقى بشكل ملحوظ، والأداء الاحترافي في التنظيم والتحكيم والمستوى الفني.وقال جوستافو: كلنا تابعنا المنافسة الشرسة بين اللاعبين واللاعبات على مختلف الأبسطة، وإلى أي مدى كانت المستويات متقاربة في كل الفئات، وكل من تابع البطولة استمتع بالكفاح بين اللاعبين، واللمحات الفنية والمهارات الإبداعية على مستوى منافسات الرجال والسيدات، وأكبر دليل على ذلك أن جولة لوس أنجلوس هي الجولة التي تابعتها الجماهير واقفة على أقدامها في المدرجات.وأضاف: إن من مكاسب الجولة أنها كشفت عن ظاهرة مهمة تستحق الرصد من كل المعنيين برياضة الجوجيتسو في العالم، وهو الانتقال التدريجي لمركز الثقل في اللعبة من البرازيل إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وليس سراً أن أكشف الآن وأنا رئيس للاتحاد الأمريكي للجوجيتسو أن عدد أكاديميات الجوجيتسو تضاعف من 500 أكاديمية قبل 5 سنوات إلى 2000 أكاديمية الآن في أمريكا، والفضل في ذلك يعود إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتلك الرياضة ، بالإضافة إلى الدور المهم الذي لعبته جولات أبوظبي جراند سلام في تعريف المجتمع المحلي بتلك الرياضة وفوائدها، وللعلم فإن نسبة 90% من الأكاديميات يشرف عليها فنياً مدربون برازيليون، ويمكنني القول الآن أن أمريكا استقطبت وتستقطب حالياً أفضل الخبرات البرازيلية وأهم الأساطير في الإشراف الفني على تلك الأكاديميات.وعن الجديد في جولة لوس أنجلوس جراند سلام هذا العام قال: «تابعنا تطبيق تقنية «عين الصقر» التحكيمية التي مكنت الحكام من متابعة الحالات المثيرة للجدل في الفيديو قبل اتخاذ القرار النهائي، الأمر الذي قلل بشكل واضح من أخطاء الحكام، وأسهم في توحيد قرارات الحكام إلى حد كبير، كما أن جولة لوس أنجلوس تشهد هذا العام تطبيق تقنية المشاهدة الذكية للمباريات».

نتائج جيدة

أكد عبدالله الظهوري نائب رئيس بعثة أكاديمية «أي إف إن تي» الإماراتية، أن الحصول على المركز السادس من بين أكثر من 130 أكاديمية مشاركة في جولة لوس أنجلوس جراند سلام، ليس أمراً سهلاً، وأن النتائج تتطور يوماً بعد يوم للأكاديمية، وأن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم، فكلهم بذلوا أقصى جهد ممكن، وحققوا المستهدف من الميداليات.

وقال الظهوري: الإمارات أصبحت الرقم الصعب في رياضة الجوجيتسو، والمؤسسات الانضباطية في الدولة، ومنها القوات المسلحة والشرطة اعتمدتا الجوجيتسو نشاطاً أساسياً لديهما، لترقية وتطوير مستويات منتسبيهما وكفاءتهم البدنية والصحية، ومن حسن الطالع أن القوات المسلحة والشرطة أصبحتا رافدين مهمين مع الأندية لتأهيل وتطوير مستوى اللاعبين وإعدادهم للمنتخبات الوطنية.

فخر واعتزاز

قال اللاعب حامد الهنائي صاحب الميدالية الذهبية في وزن 94 كجم إنه فخور بالميدالية الذهبية التي حققها، لأنها جاءت على حساب لاعب برازيلي في النهائي، مشيراً إلى أنه لم يفكر في المنافس قدر تفكيره بنفسه، وأن الهدف الواضح والتدريبات المكثفة بشكل يومي .

وأكد اللاعب طارق الزعابي لاعب أكاديمية (إي إف إن تي) الإماراتية الفائز بالميدالية الذهبية في وزن 62 للحزام الأزرق (بالغين) أنه خاض نزالات قوية في البطولة، وحقق مكاسب كثيرة من تلك المشاركة، تتمثل في حصد الذهب، واكتساب الخبرات الدولية.

أما اللاعب علي حسن البناي صاحب الميدالية الفضية في وزن 85 كجم فقد أكد أنه خاض 3 نزالات قوية في جولة لوس أنجلوس، ولم يخسر سوى النزال النهائي أمام لاعب أمريكي، بعد أن تفوق في الأول على لاعب أمريكي وفي الثاني على لاعب كوري جنوبي.