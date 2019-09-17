شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو مهدد بالغياب في لقاء سان جرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم البرازيلي مارسيلو إلى قائمة المصابين في صفوف ريال مدريد الإسباني الذي أعلن، أمس، إصابة ظهيره الأيسر في ظهره، ما يهدد مشاركته أمام باريس سان جرمان في مستهل مشوار دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم غداً الأربعاء. وأعلن النادي الملكي في بيان أن مارسيلو يعاني إصابة في الظهر وستتم متابعة عملية شفائه، من دون أن يحدد فترة غيابه أو مدى جاهزيته للمشاركة في اللقاء.

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