شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، أن حارس مرماه الدولي الإسباني دافيد دي خيا وقع عقداً جديداً من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى عام 2023.
وأفاد النادي في بيان أن «دافيد دي خيا وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى يونيو/حزيران 2023 على الأقل. وأن ثمة خياراً لتمديد العقد إلى عام إضافي».
ونقل عن دي خيا قوله: تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازاً، وفرصة لمتابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي.
وتابع: منذ وصولي إلى هنا، لم أكن أتخيل أبداً أن أخوض أكثر من 350 مباراة مع هذا النادي الآن حُسِم مستقبلي، وكل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا نقدر عليه، والفوز بالألقاب مجدداً معاً.
ولم يكشف النادي الشمالي التفاصيل المالية للعقد الجديد؛ لكن تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن إدارة يونايتد عرضت على دي خيا راتباً أسبوعياً بنحو 290 ألف جنيه استرليني (363 ألف دولار)، ما سيجعل منه أعلى لاعب بالأجر في الفريق، متساوياً مع الفرنسي بول بوجبا.
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