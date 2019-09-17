«أمرناني» يفوز بكأس سوق دبي الحرة للجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مؤخراً على مضمار فالدو في نادي الإمارات للجولف الدورة السنوية الثانية والعشرين لكأس سوق دبي الحرة للجولف للكبار، بمشاركة ما يزيد على 50 لاعباً، حيث فاز نيلي أمرناني بالمركز الأول عقب تصدره الترتيب العام برصيد 43 نقطة «ستيبلفورد».

وحصل ديفيد غوانس على جائزة أفضل إجمالي ضربات (بست غروس) في حين ذهبت جائزة سوبر جنيورز في فئة الرجال إلى سلطان محمود، وحل إشو روباني، قائد نادي الإمارات للجولف ثانياً، وأحرز رافي خانا المركز الأول في فئة سنيورز للرجال، وتلاه مباشرة في المركز الثاني راجيش سيذي.

وشهدت منافسة السيدات فوز نعيمة مايا، نائب قائد نادي الإمارات للجولف للسيدات، بالمركز الأول، تلتها كيثي لايوتي في المركز الثاني، وذلك بعد خسارتها البلاي أوف في حفر الإياب الست.

توج الفائزين، كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس لشؤون التسويق- سوق دبي الحرة.

وقال ماكلوخلين: «أسدلت بطولة العام الستار على صيف رائع لسوق دبي الحرة، واستهلت موسماً يبدو أنه سيكون حافلاً للمؤسسة، ونشكر جميع المشاركين في الحدث، وفريق التسويق في سوق دبي الحرة، ونادي الإمارات للجولف، على ما بذلوه من جهود، لضمان نجاح هذه الدورة».

وتُوج روسيل يومانز بجائزة الكرة الأقرب إلى سارية الحفرة (17) في فئة الرجال، بينما حصل ديفيد غاوانز على جائزة أطول ضربة، وفي فئة السيدات، حصلت ماغز بين على جائزة الكرة الأقرب إلى سارية الحفرة، وميتسوكو إيمرسون على جائزة أطول ضربة.