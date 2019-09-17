إيقاف «ألتراس» يوفنتوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الإيطالية أمس توقيف 12 من قادة «ألتراس» مشجعي يوفنتوس بطل الدوري المحلي في كرة القدم في المواسم الثمانية الماضية، في إطار تحقيق حول أعمال عنف وابتزاز على صلة ببيع تذاكر.

وأوضحت أن الموقوفين متهمون بتشكيل عصابة جرمية، والابتزاز، وتبييض الأموال والعنف، وأن اعتقالهم أتى بعد تحقيق امتد لنحو عام على خلفية ابتزاز مسؤولي بيع التذاكر من قبل مجموعات «ألتراس» أرادت الحصول على كميات كبيرة من التذاكر المخفضة السعر، لبيعها لآخرين.

وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية، هددت هذه المجموعات ببدء ترداد هتافات عنصرية في الملاعب خلال المباريات ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على النادي، وذلك في أعقاب توقف يوفنتوس في العام 2017 عن بيع كتل من التذاكر يسمح بإعادة بيعها إلى مشجعين آخرين.