الجزيرة يخوض التدريب الرئيسي لمباراة الظفرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

يخوض الجزيرة مساء اليوم، الحصة التدريبية الرئيسية؛ استعداداً لمواجهة الظفرة في مستهل منافسات دوري الخليج العربي بعد غد، وذلك عقب فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الهولندي يورجن ستريبل للاعبي الفريق عقب خوض مباراة النصر العماني في ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي خرج منها بفوز ثمين بهدف دون رد في صلالة.

وسيشارك في التدريبات جميع اللاعبين وعلى رأسهم الثلاثي الدولي الذي خرج من قائمة مباراة النصر الأخيرة وهم: عمر عبدالرحمن، وعلي مبخوت وخلفان مبارك، والذي فضل ستريبل إراحتهم عقب عودتهم من المنتخب الأول الذي واجه ماليزيا في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا، لضمان حصولهم على الاستشفاء اللازم لخوض مباراة الظفرة الخميس المقبل بجاهزية بدنية تامة. وشكلت مباراة النصر الأخيرة، المشاركة الأولى للمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، الذي تعاقد معه النادي خلال الصيف الحالي، وقدم مردوداً جيداً ومبشراً، حيث قاد خط دفاع الجزيرة بامتياز وشارك رفقته الشاب محمد العطاس، كما ظهر أجانب الجزيرة المتواجدون ضمن تشكيلة المباراة الأخيرة بصورة رائعة، حيث تواجد المغربي مراد باتنا والبرازيلي كينو والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو. وسيحرص ستريبل خلال الحصتين التدريبيتين اليوم وغداً، على رسم ملامح التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة، مع الوضع في الاعتبار الوفرة التي يتمتع بها الجزيرة من اللاعبين خلال الفترة الحالية، عقب تدعيم صفوفه بعدة لاعبين خلال الفترة الماضية وهم: عموري، وعامر عبد الرحمن، وسلطان الغافري، وكينو، وباتنا وكسانوفيتش وسيريرو، كما تضم قائمة الفريق نجوماً، على رأسهم علي مبخوت وخلفان مبارك، وعناصر الخبرة علي خصيف ومحمد فوزي والوجوه الواعدة محمد العطاس وخليفة الحمادي.