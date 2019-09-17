الجزيرة يتأهل لبطولة العالم للرجل الحديدي للمرة الثالثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إنجاز كبير لفخر أبوظبي، تأهل عبدالرحمن الحوسني بطل نادي الجزيرة لرياضة الترايثلون إلى بطولة العالم للرجل الحديدي في نيوزيلندا 2020، بعد أن شارك مؤخراً ببطولة الصين للرجل الحديدي، محققاً هدفه بالتأهل للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن شارك ببطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جنوب إفريقيا والآن في نيوزيلندا.

وتعد جولة ترايثلون الرجل الحديدي المقامة في الصين إحدى الجولات العالمية للرجل الحديدي، واشتمل السباق على كيلومترين من السباحة المفتوحة، ثم 90 كيلومتراً دراجة هوائية، وأخيراً 21 كيلومتراً من الجري، وكانت أجواء مناخية صعبة لهطول الأمطار القوية طوال أوقات البطولة، أنهى الحوسني السباق ضمن العشرة الأوائل على الفئة بتوقيت 4 ساعات و24 دقيقة وتأهل إلى بطولة العالم 2020 في نيوزيلندا، وقد بلغ عدد المشاركين 800 عداء من 35 دولة.

وقال البطل الحوسني إنه يتدرب منذ ثلاثة أشهر استعداداً لهذه البطولة المؤهلة لكأس العالم، وإنه دائماً يتذكر كلمات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بضرورة التفكير والسعي الدائم للبطولات العالمية، ووجه البطل شكره وتقديره لإدارة نادي الجزيرة على الدعم المتواصل في مشاركاته الداخلية والخارجية.