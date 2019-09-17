العودة من رأس الخيمة بدرع الدوري ومن دبي بالسوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

الجمهور يعرف لاعبي الشارقة ويحفظ أسماءهم ويحتفظ بصورهم ويحرص على التقاط الصور التذكارية معهم. ولكن هناك جنوداً يعملون خلف الكواليس يعرفهم لاعبو الشارقة لأنهم يتعاملون معهم بصفة يومية واصبحوا مصدر تفاؤل للفريق ولكن لا يعرفهم الجمهور ومن هؤلاء سائق حافلة الفريق الهندي زبير نيروكوني الذي أمضى 23 سنة في النادي ومواطنه عامل المهمات شمس الدين الذي قضى 17 سنة في النادي وهما من اقليم كيرلا ،وشاءت الأقدار ان يجتمعا للعمل في نادي الشارقة من دون تخطيط لذلك .

في البداية تحدثنا الى سائق نجوم الملك الشرقاوي زبير نيروكوني الذي بدا سعيدا للغاية بكأس السوبر وأول عبارة قالها بعد نهاية المباراة: دفاع الشارقة حديد «100%» العنبري ترتيب ممتاز وعادل الحوسني نجم كبير داخل وخارج الملعب.

وعن من اللاعب الذي يعجبه في دفاع الشارقة قال: كل اللاعبين لأنهم دافعوا بقلب رجل واحد ولكن الذي لفت انتباهي هو عبد الله غانم بتدخلاته الحاسمة ويقظته. وعن اكبر فرحة لاحظها على لاعبي الشارقة في الموسم قال: اسعد رحلة للفريق تلك الليلة التي عدنا فيها من نادي الإمارات في رأس الخيمة متوجين بدرع دوري الخليج العربي واعتبرها اسعد رحلة للاعبين بالاضافة الى الأجواء السعيدة التي أعقبت مباراة الشارقة والوحدة التي حسمت اللقب للشارقة.

وعن أغلى هدف ما زال في مخيلته وظل محل احتفال اللاعبين داخل الحافلة طيلة زمن الرحلة قال: الهدف الذي لا استطيع ان أنساه هدف اللاعب ريان منديز في شباك الفجيرة اعتبره هدف البطولة ومن قبله العودة بنقاط المباراة كاملة من ملعب استاد نادي الوحدة.

وعن اقرب اللاعبين له قال: كل اللاعبين يتعاملون معي افضل تعامل ولكن إيغور كورنادو اقربهم لي وهو دائما فاكهة حافلة اللاعبين الى جانب عادل الحوسني وسيف راشد وعبد الله غانم وعلي الضنحاني. وعن عدد السنوات التي قضاها في الامارات قال: حضرت للإمارات عام 1996 وعملت عاملا في نادي الشارقة وأول من عملت معه هو علي محمد المازمي إداري الفريق الحالي ووقتها كان إداريا لفريق تحت 15 سنة وكنت عامل هذا الفريق وعلي المازمي قدم لي الرعاية ووقف الى جانبي بصورة كبيرة وبعد سنوات حصلت على رخصة القيادة وأصبحت أقود سيارة اللاعبين، واعمل سائقا منذ 8 سنوات.

وأضاف: تلقيت المساعدة من أخوة أعزاء في النادي منهم السوداني عبد الله مضوي احد موظفي النادي الذي ساعدني كثيرا وأشكره على ذلك.

وتحدث عن المدرب عبد العزيز العنبري وقال: أعرف العنبري منذ كان لاعبا صغيرا في النادي وهو يعرفني جيدا، بعد ذلك عملت معه في فريق الرديف والمراحل السنية وكان بالفريق أيضا المدرب المصري عبد الخالق أحمد، بعد غيبة اجتمعت مع العنبري وعلي محمد وعدد من لاعبي الفريق الذين كانوا بالمراحل السنية في الفريق الأول وأنا سعيد بذلك.

وعن الفرق الأجنبية التي يشجعها قال: اشجع برشلونة ومنتخب الأرجنتين ولاعبي المفضل ميسي وفي نادي الشارقة ايغور وفريقي الأول في الإمارات نادي الشارقة.

أما عامل المهمات شمس الدين نيروكوني فقد قال: اعمل في نادي الشارقة منذ 17 سنة وواكبت عبد العزيز العنبري لاعبا ومدربا وعملت مع علي محمد المازمي في الفرق السنية والفريق الأول، جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي يتعاملون معنا افضل تعامل ونحن من جانبنا نعمل بإخلاص لهذا الفريق الرائع ونحزن مع اللاعبين ونفرح معهم ولكن كثيرا ما نكون على اعصابنا ومن اسعد رحلاتي مع الفريق رحلة العودة من رأس الخيمة بدرع الخليج العربي ورحلة العودة من نادي النصر الى الشارقة بكأس السوبر، كل اللاعبين أخوة لنا وأصدقاء ونشكرهم على التعامل الراقي والمميز معنا وأخص بالشكر اللاعب عادل الحوسني فهو الأقرب لي.