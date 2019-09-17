شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم الحمرية 5-1 في كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات لفرق المجموعة الأولى عن فوز البطائح على الحمرية (5-1)، وتعادل خورفكان مع النصر (2-2) ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى البطائح برصيد 6 نقاط، وخورفكان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والحمرية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، واتحاد كلباء في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، والنصر في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، وفي المجموعة الثانية يقف فريق شباب الأهلي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، والظفرة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ودبا الحصن في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومليحة في المركز الرابع من دون رصيد.

وحول صدارة البطائح للمجموعة الأولى علق سعيد مطر الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية مشيداً بالفريق، وقال: نطمح إلى الأفضل في المباريات القادمة، وهدفنا التأهل إلى نصف النهائي بالعلامة الكاملة، وتصدر المجموعة الأولى، وبعدها سيكون لكل حادث حديث، الفريق يستطيع المنافسة على كل الألقاب المطروحة في الساحة وإدارة النادي برئاسة حمد سالم بن حمودة رئيس النادي وعبيد سعيد الطنيجي وإخوانهما الأعضاء قدموا كل متطلبات النجاح للفريق؛ من خلال الانتدابات الناجحة للفريق، ليس مستغرباً أن ينفرد الفريق بصدارة المجموعة الأولى؛ لما يمتلكه من لاعبين مميزين في اللعبة، أتمنى التوفيق للجهازين الفني والإداري واللاعبين في المحافظة على هذا المستوى المميز.