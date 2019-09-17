الاتحاد الرياضي للتعليم العالي يعتمد برامج المسابقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، اجتماعه السنوي مع مديري الأنشطة الرياضية، أمس، في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، وضم ممثلي الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، ومديري الأنشطة الرياضية، الذين يمثلون 30 جامعة وكلية تشارك في مسابقات الاتحاد ب4000 طالب وطالبة، يتنافسون في 18 لعبة فردية وجماعية على مدار العام الأكاديمي 2019 - 2020، حضر الاجتماع من مجلس أبوظبي الرياضي، خالد القبيسي رئيس قسم الرياضة المجتمعية، وسبيت خاطر رئيس قسم الجامعات.

تم عرض الهيكل الموحد للمسابقات الجماعية والفردية للاتحاد، كما تم تقسيم الجامعات المشاركة إلى ثلاث مجموعات أبوظبي والعين في مجموعة، ودبي في مجموعة، والشارقة والإمارات الشمالية في مجموعة تتنافس فيما بينها في الأدوار التمهيدية بالنسبة للألعاب الجماعية، ويتم تصعيد أوائل المجموعات إلى دور الثمانية، وتلعب فيما بينها الأدوار الإقصائية؛ لتحديد البطل في النهاية، أما المسابقات الفردية فتقام بنظام التجمع في اليوم الواحد.

وأكد علي الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بأنه جرى عقد شراكات استراتيجية مع الكثير من الهيئات الرياضية والمؤسسات التعليمية ومنظمات وجمعيات التنمية الاجتماعية، مما يتيح للاتحاد القيام بالدور المطلوب منه؛ لترقية العمل، وتحقيق الأهداف التي يسعى إليها، والتي يتصدرها صقل المواهب الرياضية للطلاب والطالبات بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، وإيجاد بيئة تنافسية، والسعي للفوز، واعتلاء منصات التتويج على المستويات (العربية والإقليمية والدولية) في كل المنافسات التي ينظمها أو يشارك فيها الاتحاد.

وأوضح الظاهري: إن استراتيجية الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي منبثقة من استراتيجية الهيئة العامة للرياضة؛ بصفتها الجهة المسؤولة عن الرياضة في الدولة، وكذلك استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي؛ كون الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي إحدى المؤسسات التابعة إدارياً لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأشار الظاهري إلى أن رؤية الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي هي أن يكون أحد أفضل اتحادات الرياضات الجامعية، وقال: إن رسالة الاتحاد تتمثل في تعزيز روح التنافس بين الجامعات في مسابقات الاتحاد المختلفة حسب أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وقال: إن قيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي هي التميز والولاء والانتماء والالتزام بالروح الرياضية وروح الجماعة والتواصل الفاعل مع المجتمع. وكشف أن الاتحاد وضع أهدافاً استراتيجية يريد تحقيقها في غضون ثلاث سنوات قادمة؛ هي: رفع مستوى النشاط الرياضي، وتطوير البيئة التنافسية؛ لتحقيق الإنجازات الرياضية الجامعية، وتطوير الرياضة النسائية، ودعم الابتكار الرياضي، وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية الرياضية، والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية الرياضية بالمجتمع، وتعزيز الممكنات الداخلية المؤسسية للاتحاد.