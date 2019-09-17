شكرا لقرائتكم خبر عن لاجونا يفلت من كمين باتشوكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفلت سانتوس لاجونا من كمين ضيفه باتشوكا، وانتزع تعادلاً ثميناً 2-2 معه مساء أمس الأول في ختام مباريات المرحلة التاسعة من الدوري المكسيكي لكرة القدم والتي شهدت مساء أمس الأول أيضاً خسارة تولوكا أمام ضيفه موناركاس موريليا صفر - 2.

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