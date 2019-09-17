«دبي ستارز» يستضيف تدريبات سيدات النيابة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مجمع «دبي ستارز» الرياضي، منافسات «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة، بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتستعد الفرق المشاركة في الدورة بحماس؛ من خلال تدريبات يومية؛ للمشاركة بشكل جيد في البطولة، وتتدرب فرق النيابة العامة المشاركة في البطولة، في مجمع «دبي ستارز» الرياضي، ويستضيف المجمع تدريبات لفريقي كرة السلة والكرة الطائرة على ملعبين طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وقالت هدى النوبي مديرة الفرق الرياضية بالنيابة العامة: نسعى للمحافظة على الأرقام القياسية بعد احتكارنا بطولة اليد منذ انطلاقها حتى الآن؛ لكن للأسف تم استبعاد لعبة كرة اليد في هذه النسخة؛ بعد أن أصبحت النيابة العامة تلقب بملكة اليد، وعلى الرغم من ذلك فإن فرقنا الرياضية قادرة على المنافسة بقوة على جميع الألقاب؛ لوجود لاعبات على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، المنافسة ستكون قوية، وليست سهلة في ظل جاهزية معظم الفرق الرياضية للمؤسسات الأخرى المشاركة في البطولة. وأكدت هدى النوبي، أن فريق النيابة استعد للبطولة استعداداً جيداً؛ من أجل تحقيق نتائج مميزة تتناسب مع حجم الدعم غير المحدود، والاهتمام الذي يحظى به الفريق من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومن الإدارة العليا بالنيابة.

وقالت: سعيدة بالتعاون مع مجمع «دبي ستارز» الرياضي، واستخدام المرافق والصالات الرياضية للمجمع الذي يحتوي على ملاعب تناسب الألعاب الرياضية المختلفة؛ مثل: كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والكريكيت وتنس الريشة وتنس الطاولة، والمزيد من الرياضات والأنشطة المتعددة، فنحن نشعر بالراحة بتنظيم تدريباتنا في المجمع، إضافة إلى كونه المجمع الرياضي المستضيف للألعاب الجماعية بالدورة، فهو مميز وبه كل المقومات التي تساعدنا على أداء مهمتنا؛ من حيث نظافة المرافق الرياضية ومطابقتها لشروط الصحة والسلامة تحت إدارة محترفة؛ لتوفير أقصى درجات الراحة أثناء استخدام المرافق والصالات الرياضية.

يذكر ان مجمع «دبي ستارز» الرياضي الكائن بمنطقة المزهر 1 بدبي هو مرفق رياضي يجذب العديد من محبي ممارسة الرياضة؛ لما يحتويه من إمكانات؛ فهو يحتوي على أربعة ملاعب داخلية مكيفة لمعظم الألعاب الرياضية؛ منها: كرة قدم الصالات؛ وتنس الريشة؛ والكرة الطائرة؛ وكرة اليد؛ والكريكيت؛ وهذه الملاعب مجهزة بغرف تبديل الملابس للاعبين، وغرف الاستحمام، وغرفة طبية وغرفة مخصصة للحكام كما يحتوي المجمع الرياضي على استوديو للياقة البدنية، وغرفة لعب للأطفال، وملعب يمكن تخصيصه للسيدات، ومواقف للسيارات مغطاة.