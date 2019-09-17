ستوني تنتقد تركيز الماركات على المظهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقدت كيسي ستوني مدربة فريق مانشستر يونايتد للسيدات عقود الرعاية مع اللاعبات وقالت: الماركات التجارية لا تزال تركز على مظهر اللاعبات أكثر من أدائهن. شاهدت بأم عيني رياضيات حصلن على عقود رعاية ضخمة لمجرد جمالهن ولاعبات شاركن في 100 مباراة دولية وسجلن الأهداف وموهوبات لم يحصلن على عقود. هذا لا يحصل في كرة قدم الرجال.

وتابعت كابتن منتخب إنجلترا السابقة: لا أعتقد أن الأمر يتعلق بكرة القدم فقط لدى السيدات بل في عالم الرياضة عموماً. حتى في لعبة التنس تحصل اللاعبة الجميلة على عقود أفضل من غيرها حتى لو كانت ليست موهوبة. أشعر بالغضب من هذا، أريد أن تكون الموهبة هي الحد الفاصل.