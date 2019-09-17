شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة البداية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

* شاءت الظروف أن يكون تدشين الموسم الكروي الجديد متزامناً مع بداية مشوار منتخبنا الوطني في تصفيات مونديال 2022، وجاءت نقاط مباراة ماليزيا بمثابة الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، للأبيض الإماراتي نحو تحقيق الحلم المؤجل ببلوغ المونديال العالمي، وجاء الفوز في ضربة البداية كخطوة مثالية للمنتخب، رغم ردود الأفعال المتباينة على أداء المنتخب في الشوط الأول، والذي كان بعيداً كل البعد عما كانت تنتظره الجماهير في الظهور الأول على المسرح القاري، ويحسب للمنتخب أنه حقق الأهم بالعودة من كوالالمبور بالنقاط الثلاثة، مع تحسن ملحوظ على الأداء في الشوط الثاني ما يبشر بتصاعد الخط البياني في المواجهة القادمة أمام إندونيسيا.

وجاءت بطولة كأس السوبر كبداية مثالية، بعد أن حسمه الملك الشرقاوي على حساب شباب الأهلي، والمستوى العالي بَشّر بموسم مثير من الناحية الفنية والجماهيرية، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة والكبيرة التي قامت بها الأندية.

* ودورينا الذي يحتفل بمرور 12 عاماً على تطبيق الاحتراف، شهد نقلة نوعية جعلته يتصدر البطولات على مستوى أكبر قارات العالم، ومعها أصبح دوري الخليج العربي من أكثر الدوريات تطوراً، ووجود أنديتنا في مراحل متقدمة على صعيد دوري أبطال آسيا، المسابقة الأهم والأقوى على مستوى القارة، فيه تأكيد على الدور الكبير الذي تبذله رابطة دوري المحترفين، التي أحدثت نقلة محسوسة في المسابقة.

* في عام ٢٠٠٨ انطلقت مسيرة الاحتراف الفعلي لأندية الإمارات مع بدء العلاقة مع دوري المحترفين، وعلى الرغم من البداية المستعجلة بهدف تطبيق معايير الاتحاد الآسيوي لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا، وعلى الرغم من حالة الارتباك التي سيطرت على العملية الانتقالية في بداية الأمر، نظراً لعدم جاهزية أغلب الأندية، إلا أن أندية الإمارات استطاعت أن تتأقلم سريعاً مع المنظومة الجديدة، وعرفت كيف تشق طريقها في بحر الاحتراف بحرفية عالية.

* اثنا عشر عاماً من الاحتراف فترة زمنية تكاد لا تذكر إذا ما قمنا بمقارنتها بدول أخرى سبقتنا بسنوات طويلة، ومع ذلك نجح الاحتراف في دولة الإمارات في أن يختصر المسافات، وأصبح يقف على بُعد خطوات قليلة أمام أكثر الأنظمة الاحترافية تطوراً ورُقيّاً في العالم.

آخر الكلام

ننتظر أن يكون الموسم الثاني عشر لدوري المحترفين مثالياً، وأن تنجح إدارات الأندية في تقديم موسم متميز، ينعكس إيجاباً على مشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال العالمي.