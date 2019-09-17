أستون فيلا يخرج بتعادل سلبي واحتكاك بين لاعبيه









اسماء السيد - خرج أستون فيلا بتعادل سلبي من مباراته ضد ضيفه وست هام يونايتد ضمن ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الإثنين، في مباراة شهدت احتكاكا بين مدافعَيه الهولندي أنور الغازي وتايرون مينغز.

وفي المباراة على ملعب فيلا بارك، احتد النقاش بين اللاعبين بعدما انتقد مينغز عدم تمكن زميله من قطع كرة بالشكل المناسب، ما لم يرق للغازي المغربي الأصل، الذي اقترب من زميله وتواجها في نقاش حاد.

وقام زملاء اللاعبين بالفصل بينهما من دون أن يحول ذلك دون تبادلهما النظرات الغاضبة، بعدما وصل الاحتكاك بينهما الى محاولات "نطح".

وطالب الحكم مايك دين اللاعبين بالهدوء، واستعان بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر" للتأكد من عدم ارتكاب أحدهما مخالفة تتطلب الطرد.

وبقي اللاعبان على أرض الملعب، لكن لاعب وست هام الكاميروني آرثر ماسواكا نال الانذار الثاني وتاليا البطاقة الحمراء في الشوط الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، من دون أن يتمكن المضيف من الاستفادة من النقص العددي لمحاولة تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

Advertisements

وقال قائد أستون فيلا جاك غريليش بعد المباراة إن الاحتكاك كان وليد لحظته ونظرا الى التنافس في المباراة، موضحا "+تاي+ (مينغز) كان يقول إن أنور لم يتابع اللاعب المكلف بمراقبته، لكن ما إن دخلنا الى استراحة ما بين الشوطين حتى تم طي الصفحة وتصافحا".

وتابع "قلنا إن أمرا مماثلا لا يجب أن يحصل على أرض الملعب وإن علينا أن نكون معا. سألت الحكم ما الداعي للتأكد مما حدث؟ المشاعر كانت متوترة لكن ما حصل لا يذكر وتم حله في غرفة الملابس".

وحرم التعادل وست هام من تحقيق فوزه الثالث ورفع رصيده الى 10 نقاط، ما كان سيجعله متساويا مع مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، وصاحب المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر (15 نقطة).

وبات وست هام في المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

وشهدت المرحلة خسارة مفاجئة لسيتي بنتيجة 2-3 أمام مضيفه نوريتش، بينما وسّع ليفربول الفارق في الصدارة الى خمس نقاط بفوزه المريح على نيوكاسل 3-1، مواصلا بدايته المثالية لهذا الموسم.

ملخص المباراة: