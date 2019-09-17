طلائع الجيش يواجه منتخب السويس وديًا استعدادًا للذئاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس مباراة ودية مع نظيره منتخب السويس على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى ختام استعدادات الفريق للموسم الجديد. وأوقعت قرعة مسابقة الدورى فريق طلائع الجيش فى مواجهة المقاولون العرب بالجولة الأولى للمسابقة . وفاز طلائع الجيش على نبروه بهدفين مقابل هدف فى آخر مبارياته الودية . وقيد الطلائع فى قائمته 30 لاعبًا هم محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى وأحمد هانى حسينى، عمرو السيسى ومهند لاشين وناصر منسى ومحمود سامى والفلسطينى مشيل ميلاد طارق وحسام باولو وأحمد داودا والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا وكريم ممدوح وأحمد علاء وأحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق وعمرو جمال ".

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