شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: المصرى سيواجه ماليندى فى السويس بحضور 20 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سمير حلبية رئيس النادى المصرى، أن هناك تمسك من جانب مسئولى النادى البورسعيدى بحضور الجماهير فى مباراة الإياب بالكونفدرالية أمام ماليندى بطل زنجبار على ستاد السويس، موضحا أنه العدد سيصل إلى 20 ألف مشجع.

قال حلبية لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة أخطر المصرى بإقامة المباراة بدون جمهور، إلا أننا أرسلنا خطابات للأمن ونتمسك بحضور الجماهير وسيصل العدد إلى 20 ألف مشجع.

تابع أن الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يتمسك بإقامة المباريات الافريقية بحضور الجماهير، وهو ما سيحدث مع الأهلى والزمالك فى مباراة الإياب بدورى أبطال افريقيا.

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كان سمير حلبية، أعلن أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق سيقود الفريق فى الموسم الجديد ولن يرحل لتدريب منتخب مصر.

وقال حلبية فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن إيهاب جلال مرتبط بعقد سارٍ مع النادى المصرى، ولن يتم السماح له بالرحيل عن الفريق لتدريب المنتخب.

وأضاف رئيس النادى المصرى أن الفريق فى مهمة وطنية مثله مثل المنتخب، حيث لعب أمس بالكونفدرالية الأفريقية أمام بطل زنجبار وتنتظره مباراة العودة قبل أسبوعين فضلاً عن قرب انطلاق الدورى.