شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تعود إلى بورسعيد فجر اليوم بعد مواجهة ماليندى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة النادى المصرى، إلى مطار القاهرة فجر اليوم الثلاثاء ، على أن تتوجه مباشرة إلى بورسعيد ، عقب خوض مباراة ماليندى بطل زنجبار فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، والتى أقيمت السبت الأحد الماضى.

كانت بعثة النادى المصري غادرت مقر إقامتها بأحد فنادق زنجبار صباح أمس الإثنين، متجهة إلى مطار عبيد أماني كرومي الدولي ومنه إلى أديس أبابا ، وقضت البعثة نحو ساعتين “ترانزيت” قبل أن تغادر أديس أبابا في الحادية عشر مساء أمس لتصل إلى مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الثلاثاء.

وأدى المصري تدريبه الصباحي أمس على شاطئ المحيط الهندي بجزيرة زنجبار، بعد الفوز على ماليندى بطل زنجبار برباعية مقابل هدف لأصحاب الأرض، فى ذهاب دور الـ 32 التمهيدى من الكونفدرالية الأفريقية واشتمل تدريب الفريق على عدد من الوحدات البدنية وخاصةً المتعلقة منها بالسرعة والقوة والتحمل ، بحضور كل لاعبى الفريق.

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وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثاني، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.. وتقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر الجارى على ستاد السويس.